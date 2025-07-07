Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 09:36
Mobing Hk.

Bir kurumda şefim. Müdür tarafından mobinge maruz kalıyorum. Silsile yolunu takip ederekten sözlü şikayette mi bulunmam gerekiyor yada herhangi bir yazılı şikayeti kurumdaki belli bir birime vermem gerekli mi?

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