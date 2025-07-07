Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 10:30
Taşra teşkilatı iller arası yer değiştirme tercih sonuçları çarşamba gününe yetişir mi?

o gün açıklanacak gibi hissediyorum sistemde bir aksaklık olmazsa uzatmazlar mı

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