Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


07 Temmuz 2025 11:04
Cumhuriyetimize sahip çıkalım ankete katılalım

Akp milletvekili açtığı tweet etkinliği son 8 saat https://x.com/ahmethamdicamli/status/1941902182502044030?t=m9TuxK8EaSFwpvT1kXYoBQ&s=19


kararli2005
Memur
07 Temmuz 2025 11:07

Memurlar net sahip çıkalım haber sayfasına ekleyin anasayfa

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Nevi şahsına münhasırHic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenBoşanmalar neden arttı?Kelime türetmece oyunuKendime park yapicam kumda oynicamSon iki harften kelime bulma oyunu3 Harf oyunu slxSon soruyu yanıtlaBir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yavGececi tayfa

Sözlük

rahat bir nefes almak 1 günün filmi 1 sözlüğü aldatmak 1 Ev kazaları 2 türkiyeyi terketmek 1 güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 1 arabada sopa taşımak 4 elektrikli bisiklet 2 Bugüne not bırak. 3 yabancı futbolcuların hanımları 1

Son Haberler

Trump tarih verdi: Ticaret savaşı sona mı eriyor?Yargıtay'dan Eski Sevgili Fotoğrafı Paylaşımına Hapis OnayıİSKİ duyurdu: İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisiTürkiye'de Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarına Devlet DesteğiAyşe Barım Gezi Parkı Davasında Hakim Karşısında

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı