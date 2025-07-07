Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 11:07
Ekdersim hakkinda bilgi

Ekders yatmadi zaten gecte yatar ama yeni bir ogretmen olarak bilgi almak istedim bu ekdersin nasil hesaplandigini hic anlamadım cunku oncelikle bransım sınıf ogretmenligi ve hicbir ekstram yok haziran ayında SEMİNER donemi iki gun rapor aldım bayılma sebebiyle bayram oncesi haftada uc gun raporum var yine hafta kapandı yani bu durumda yatacak ek ders ne kadar olur birde lgs ucreti dahil edilirse 2800 küsür


Pelinin1
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 11:31

hocam ek ders saatini haziran ek dersi için 141 ile çarpacaksınız, ama hangi günler raporlu olduğunuz önemli, nöbet gününüze denk gelip gelmediği önemli ona göre hesaplayabilirsiniz, yine aklınıza takılırsa sorabilisiniz detaylı yazarım


emremlty44
Aday Memur
07 Temmuz 2025 11:36

Hocam raporlar nobete gelmiyorda ben sozlesmeliyim 2.yilim 141 kadrolularda carpan degilmiydi

Pelinin1, 39 dk. önce

hocam ek ders saatini haziran ek dersi için 141 ile çarpacaksınız, ama hangi günler raporlu olduğunuz önemli, nöbet gününüze denk gelip gelmediği önemli ona göre hesaplayabilirsiniz, yine aklınıza takılırsa sorabilisiniz detaylı yazarım


Pelinin1
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 11:40

evet hocam sözleşmeli olduğunuz aklıma gelmedi, siz sözleşöeli brüt ücret ile çarpacaksınız


emremlty44
Aday Memur
07 Temmuz 2025 11:50

Hocam sozlesmeli brüt 107 sanirim da bu ay cok karisk seminer ne veriyo oda var

Pelinin1, 30 dk. önce

evet hocam sözleşmeli olduğunuz aklıma gelmedi, siz sözleşöeli brüt ücret ile çarpacaksınız


Pelinin1
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 12:07

hocam seminer 15 saat günlük 3 saatten hesaplanır sizin raporunuz olduğu için 9 saat alırsınız

emremlty44, 20 dk. önce

Hocam sozlesmeli brüt 107 sanirim da bu ay cok karisk seminer ne veriyo oda var

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