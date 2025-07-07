Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


07 Temmuz 2025 11:45
KİT Promosyon Hk.

Merhaba arkadaşlar. KİT kurumlarındaki olası promosyon teklifleri hakkında bilgisi olan var mı ? Var ise bilgisi olanlar kurum ve bankayla birlikte belirtebilir mi ?

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