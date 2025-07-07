Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 13:07
adliyelerde klimaların çalışmaması hususu

bulunduğum adliyede ödenek yok denilerek 2-3 senedir klimalar çalışmıyor arızaları varmış giderilemiyor. bu konuda nereye talepte bulunabiliriz. insani şartlarda çalışmıyoruz maalesef.


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Aday Memur
07 Temmuz 2025 13:38

2-3 sene mi?

hakim savcılar da mı şikayet etmiyorlar?


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
07 Temmuz 2025 13:41

idari işler bakım sözleşmesi yapacak, gazları bitmiştir..

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