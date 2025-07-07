Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 13:16
İller Arası Sosyal Çalışmacı

Arkadaşlar merhabalar ,tercih süreci bitti Sosyal çalışmacı olarak tayin isteyenler puanınız kaç hangi illere verdiniz burda meslektaşlar olarak bilgi sahibi olalım

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