çocuğum BÖGV raporu var memleketime atanırmıyım

eşim rütbeli ben ise polis memuruyum ikiz bebeklerimizden birinin BÖGV raporu var, istanbulda kimsemiz olmadığından ve ikimizinde polis olmasından dolayı eşim ve ben memleketim olan edirne iline tayin istedik, olma olasılığı nedir, benzer sebeple istanbuldan memleketi küçük ile atanan arkadaş varmıdır.

eşim rütbeli ben ise polis memuruyum ikiz bebeklerimizden birinin BÖGV raporu var, istanbulda kimsemiz olmadığından ve ikimizinde polis olmasından dolayı eşim ve ben memleketim olan edirne iline tayin istedik, olma olasılığı nedir, benzer sebeple istanbuldan memleketi küçük ile atanan arkadaş varmıdır.