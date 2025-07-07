Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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07 Temmuz 2025 13:21
çocuğum BÖGV raporu var memleketime atanırmıyım
eşim rütbeli ben ise polis memuruyum ikiz bebeklerimizden birinin BÖGV raporu var, istanbulda kimsemiz olmadığından ve ikimizinde polis olmasından dolayı eşim ve ben memleketim olan edirne iline tayin istedik, olma olasılığı nedir, benzer sebeple istanbuldan memleketi küçük ile atanan arkadaş varmıdır.

Ispatu61
Aday Memur
07 Temmuz 2025 13:39
atanirsiniz
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