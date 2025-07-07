Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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07 Temmuz 2025 13:39
aile yardimi
merhaba konu hakkinda bilgisi olan abilerim devrelerim bilgi verirse sevinirim .. eşim çalışmaya başladı 1 ay sonra e devletten bildirim yaptık bana 2500 lira kişi borcu çıkarıldı ilçe merkeze 80 km bana gel parayı vergi dairesine öde makbuzu emniyete getir diyorlar bunun internetten halledilme yolu yokmu bu kadar yol git gel orda da 2500 lira için uğraş .. ildeki mutemet ilçedeki arkadaşa hemen ödesin yoksa takip baslatacagim 40 50 bin mahkeme parası çıkar demiş ..

Deli-Kurt2017
Şef
07 Temmuz 2025 13:54

Aynisi 3 sene once benimde basima geldi. Mutemet hemen internet bankaciligindan odeme yaptirdi. Makbuzuda telefondan cikardim verdim. Hic oyke dolasmadim. Isine gelmiyordur beyefendinin. Yoksa yapiliyor.

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