Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


07 Temmuz 2025 13:44
Dehb psikolog ve psikiyatri

Oğlum 9 yasinda dehb ve durtusellik teşhisi var.oyle böyle değil ama.3 yaşında beri ilaç kullanıyor concerta risperdal abilify ve guago

Denemediğimiz şey kalmadı.haci hoca dahil.

Gitmedigim psikolog terapi kalmadı profesörune kadar psikiyatrist kalmadı.

Oğlum iyiye değil bunca ilaca terapiye rağmen daha kötüye gidiyor Dünyanın parasini harcadım.Tamam düzelmedi lakin stabil kalsaydı.buna çabaya rağmen kötüye gitmesi artık bende psikolog ve psikiyatristlerin çoğunun sadece parakazanayim gerisi hikaye düşüncesinde olduğu kanısını uyandırdı.baska kanilarda uyandırdı ama burada yazmayayım ayıp olur.bu arada oğlumun zekası yüksek cikti

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