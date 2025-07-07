Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 13:53
Sözleşmeli Öğretmen Tayin Hakkı

Sonradan kalpten engelli raporu aldim %50. Oraninda.

Bayilma gibi durumlarim oluyor. Ailemin yasadigi sehre tayin olmak istiyorum.

Engelli raporunda herhangi bir ibare yazmasina gerek var mi? Hayatini tek basina idame ettiremez ya da yasadigi sehir saglik durumunu tehlikeye atiyor gibi.

Engelli raporu yeterli mi?

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