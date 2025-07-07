KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 14:17
Branş Bazında sırlamalar güncellendi

Hayırlı olsun Branş Sıralamaları Güncellendi


doganbey06
Memur
07 Temmuz 2025 15:05

bu sıralamaya merkeziden atanan sözleşmeliler dahil mi? yoksa sadece kadrolular mı?


debdebe13
Memur
07 Temmuz 2025 15:30

Sıralamadan düştüler mi diye soruyorsanız eğer, sözleşmeli olanlar düşmez.

doganbey06, 1 saat önce

bu sıralamaya merkeziden atanan sözleşmeliler dahil mi? yoksa sadece kadrolular mı?


doganbey06
Memur
07 Temmuz 2025 15:44

bizim bölümün atamalarının neredeyse tamamı sözleşmeli 399 ama yılda 2 kere olan merkezi atamadan alınıyorlar acaba sıralamadan düşüyor mu diye merak etmiştim.

debdebe13, 50 dk. önce

Sıralamadan düştüler mi diye soruyorsanız eğer, sözleşmeli olanlar düşmez.


yaşar düven
Aday Memur
07 Temmuz 2025 15:51

Herkes aynı şeyi merak ediyor. Ben de tabi. Ösym? nin kurduğu cümleye bakılırsa sözleşmeliler dahil değil ama baktığım zaman da merkeziden 9 kişi önümden gitti ve sıram 40 tan 31 e düşmüş. Cuk oturuyor da. Orada sözleşmeliler de vardı. Aradan alımlarda oldu ama onlar da genelde sözleşmeliydi. Ben de netleşemedim.


yaşar düven
Aday Memur
07 Temmuz 2025 15:59

Arkadaşlar net bir şekilde söylüyorum. Kadrolu ya da sözleşmeli kelimesine takılmayın. Merkezi atamalara göre sıralar güncelleniyor.

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