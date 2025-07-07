Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 14:47
CTE GYS Ünvan değişikliği

Merhabalar herkese iyi çalışmalar.

Bildiğiniz üzere cte ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavı ile ilgili pek çok internet sitesinde ders anlatımı, soru çözümü ya da denemeler yapılmakta. Bu platformlardan üye olduğunuz ve memnun kaldığınız var ise bu başlık altında paylaşılması faydalı olur diye düşünüyorum. Özellikle canlı ders anlatımı ile ilgili.

iyi çalışmalar dilerim

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