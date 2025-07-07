Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 15:05
Havuz tayini ve KPSS

Arkadaşlar memurum. Bilindiği üzere KPSS son başvuru tarihi bu cuma. Ve sadece bulunduğun adres ilini 1. sıraya yazabiliyorsun. Diğerlerine müsade etmiyor sistem. Diyelim havuzda istediğim yerlerden bir yer çıktı. Sınav adresimi sonradan değişebiliyor muyum? Bilgisi olan var mı?


benyazarken
Aday Memur
07 Temmuz 2025 15:19
Değiştiremiyorsun
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