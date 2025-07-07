Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 16:45
Derece ve Kademe Hakkında
12/2021 de sözleşmeli olarak işe başladım. 2011 Anadolu Teknik Lisesi mezunuyum. 2013-2014 yılları arasında 1 yıl askerlik görevimi yaptım. Bu ay itibariyle derece ve kademem kaç olmalı. Bilgisi olanlar yazarsa memnun olurum

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBir ceza infaz kurumunda yapılan mobingler2. 130 personele 72.500 lira promosyon verildiBu kısırdöngü nereye kadar...İKM olarak hastanede çalışmakAdliyelerde klimaların çalışmaması hususuCTE GYS ve ünvan değişikliği sınavıHavuz tayini sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali sizce kaç? Zabıt katipliğinden mübaşirliğe veya şoförlüğe vb geçiş

Sözlük

dünyaya bir daha gelsem 4 aşure 4 sözlük yazarlarının asabi oluşu 3 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 Moral vermek 2 Yaz geceleri teras balkon ya da bahçe keyfi 3 nihat genç 1 feminizm 1 elektrikli bisiklet 2 darlamak 1

Son Haberler

Üniversite öğrencisi kız kardeşini öldüren ağabey tutuklandıKamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybettiŞehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan, son yolculuğuna uğurlandıDolar 40 TL sınırına geldi12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı