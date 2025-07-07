Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 17:14
2 hagb em var komisyona kaldım.
merhaba arkadaşlar 2 tane hagb kararı aldım ikiside 1'er yılın altında. benle beraber başvuranların hepsi işe başladı ben komisyona kaldım. komisyon ne zmn toplanır, nasıl bi karar çıkar bilgisi olan var mı? Bu arada iki hagb de aynı kişilerle yaptığım kavgadan ötürü ve karşı taraf 5 yıl ceza aldılar ben ise hagb.bu arada ticarete atandım

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay incelemedeHakaret suçuYargıtay'da dosyası olanlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Trafik kazası sonucu taksirle ölüme neden olmaHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarKHK/FETÖ/KSK/Firar Harici Pişmanlar Kulübü YardımlaşmaDanıştay 5. Daire

Sözlük

hayatın oyun oynaması 1 geceler Kara tren 2 en çok gitmek istediğimiz romantik yerler 2 sessiz bekleyiş 1 şehit 3 feminizm 1 kadinlarin otomobil kullanmasi 4 nihat genç 1 nuh'un gemisi 2 Moral vermek 2

Son Haberler

Üniversite öğrencisi kız kardeşini öldüren ağabey tutuklandıKamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybettiŞehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan, son yolculuğuna uğurlandıDolar 40 TL sınırına geldi12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı