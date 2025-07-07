2 hagb em var komisyona kaldım.

merhaba arkadaşlar 2 tane hagb kararı aldım ikiside 1'er yılın altında. benle beraber başvuranların hepsi işe başladı ben komisyona kaldım. komisyon ne zmn toplanır, nasıl bi karar çıkar bilgisi olan var mı? Bu arada iki hagb de aynı kişilerle yaptığım kavgadan ötürü ve karşı taraf 5 yıl ceza aldılar ben ise hagb.bu arada ticarete atandım

merhaba arkadaşlar 2 tane hagb kararı aldım ikiside 1'er yılın altında. benle beraber başvuranların hepsi işe başladı ben komisyona kaldım. komisyon ne zmn toplanır, nasıl bi karar çıkar bilgisi olan var mı? Bu arada iki hagb de aynı kişilerle yaptığım kavgadan ötürü ve karşı taraf 5 yıl ceza aldılar ben ise hagb.bu arada ticarete atandım