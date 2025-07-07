Uzun yıllar olmuş buraya girmeyeli. Biraz durumumdan bahsedip fikirlerinizi almak isterim. Kimya muh. Mezunuyum , 2014 te kpss ye gerçekten çok iyi hazırlanıp 86.7 puan alıp atanamamistim. Sonra özel sektörde yıllardır çalışıyorum ve tam anlamiyla çalışıp denedim tekrar. Satıs pazarlama departmanında uzman seviyesi deyim. Maaşım 60.000 + primlerle ortalama 100.000 TL yi buluyor. Senede 1 zam var başka ekstra hiçbir destek yok. Yurtdışı fuarlara gidiyorum ve iyi seviyede İngilizcem var. Ancak klasik özel sektör mobingi sebebi ile tekrar kpss yehazirlanmya karar verdim.esim.ostanbul da özel sektorde çalışıyor bu sebeple kpss ye hazirlansam bile bölümünden atanmam çok zor muhtemelen düz memur olurum.3 yaşında bir oğlum var ve evde yemek temizlik gibi sorumluklariniz var eşimle. İlk sorum işi birakip mi tekrar odaklanıp denesem? İşten ayrilmazsam zaten bütün gün yorgun olduğumdan akşam eve gel yemek biraz çocukla ilgilen derken uykum geliyor açıkçası. Nasıl bir yol izlerdiniz benim yerimde olsanız? Ya da boşver özel sektör de devam et de diyebilirsiniz?