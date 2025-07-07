KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 17:31
düz memur nasıl olunur

birçok rehber hocası lise kpss ile düz memur olunacağını söylüyor. araştırmalarımda lise kpss ile düz memur alımı görmedim. 2027 ve 2028 gibi lise kpss ile düz memur alımı olur mu ?

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