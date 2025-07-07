Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 17:33
bu sınavlardan hangisine girmeliyim?

Arkadaşlar yurtdışı görevlendirme ye başvuru yapacağım inşallah önümüzdeki yıl.

şu sınava girmek istiyorum : ALPT

(Arab academy tarafından yapılan bir sınav)

yalnız bu sınavın 3 versiyonu varmış (Essenatial skills, fundamental skills ve bir de coprehensive skills. ) B2 civarında Arapça biliyorum kişisel tahminim.

ilk sorum bu sınav sonucunu başvuruda kullanmam mümkün mü?

ikinci sorum : bu sınavın hangi versiyonuna girsem daha iyi olur acep?


bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 17:53
Hocam sen yurt içindeki işlerini hallet ,daha sonra bu işleri başla....

ingilizceci78
Aday Memur
07 Temmuz 2025 18:01

yds ye niye girmiyon zor mu

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