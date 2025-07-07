Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 17:33
Yurt dışı görevlendirme sınavı için hangi sınavlar?

Arkadaşlar yurtdışı görevlendirme ye başvuru yapacağım inşallah önümüzdeki yıl.

şu sınava girmek istiyorum : ALPT

(Arab academy tarafından yapılan bir sınav)

yalnız bu sınavın 3 versiyonu varmış (Essenatial skills, fundamental skills ve bir de coprehensive skills. ) B2 civarında Arapça biliyorum kişisel tahminim.

ilk sorum bu sınav sonucunu başvuruda kullanmam mümkün mü?

ikinci sorum : bu sınavın hangi versiyonuna girsem daha iyi olur acep?


bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 17:53
Hocam sen yurt içindeki işlerini hallet ,daha sonra bu işleri başla....

ingilizceci78
Aday Memur
07 Temmuz 2025 18:01

yds ye niye girmiyon zor mu


kimuni
Genel Müdür
07 Temmuz 2025 18:37

burdaki hangi işleri hocam anlamadım?

görevlendirmeyi kastediyosanız yapacak bişey yok. Başka başlıkta anlattım.

bahçesaray, Dün
Hocam sen yurt içindeki işlerini hallet ,daha sonra bu işleri başla....

kimuni
Genel Müdür
07 Temmuz 2025 18:39

zor değil ama bence saçma. yds pronunciation (telaffuz) ve listening (dinleme) becerilerini hiçbirşekilde ölçmüyor.

üstelik sınav ücreti de durumuna göre pahalı.

şu halde yds saçma.

ingilizceci78, Dün

yds ye niye girmiyon zor mu


kimuni
Genel Müdür
07 Temmuz 2025 18:41

ALPT fundamental testte ek olarak writing ve comprehesive testte speaking skills de ölçüyor ama kararsızım hangsine gireyim diye.

not: arkadaşlar klavyem bozuk yazım imla sıkıntılı anlayış için teşekkürler.

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