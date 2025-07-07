Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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07 Temmuz 2025 17:50
Polis lojmanları

Merhaba. Eşimin doğuya tayini çıktı. 5 inde başvuruları sonlanan lojman için hala kimse bir açıklama yapmiyor. Sıralamalar paylaşılmadı. Evi toparladık bekliyoruz. Neden bekleniyor hala? Bilgisi olan var mı acaba

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