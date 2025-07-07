Polis lojmanları

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler :
Çok Yazılan Konular
İcralık polislerZam hayırlı olsun2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Durdurmalar kabul olacak mı?DOĞU -BATI PERSONEL DEĞİŞİM RAKAMLARITakipsizlik ve disiplin soruşturmasıC Dilimi, 8 5 Çalışma , Ek Görevden Muhaf , Gece Mesaisinde Çalışmamaİstanbul lojman durumu
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı