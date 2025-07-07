Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


07 Temmuz 2025 17:50
Üniversite Koruma ve Güvenlik

Koruma ve güvenlik olarak yeni atandım son temmuz zammı ile maaşlar ne kadar oldu? Yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeli personel istifa ettiğinde olur almak SGK 4A girişi hk.Çalışan anne4B'li Kültür Bakanlığı Sözleşmeli Sanatçılar Hakkında657 sayılı Kanun 4/B Sözleşmeli Personelin Sorunları İçin Sendikalarımız Ne Yapmıyor?

Sözlük

Yunus Emre'ce 1 şu an çalan şarkı 5 türkiyeyi terketmek 1 erkek erkeğin kurdudur 4 rahat bir nefes almak 1 hayatın oyun oynaması 1 yarın bizimdir 1 darlamak 1 kadinlarin otomobil kullanmasi 4 arabada sopa taşımak 4

Son Haberler

Üniversite öğrencisi kız kardeşini öldüren ağabey tutuklandıKamyonla çarpışan otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybettiŞehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan, son yolculuğuna uğurlandıDolar 40 TL sınırına geldi12 asker şehit olmuştu! Bakan Güler: Soruşturma başlatıldı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı