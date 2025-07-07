KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 18:13
Tercih dönemi sorunu
2026 eylülde kpss ye girecem ortaoğretim. 2027 mayısta mezunum. kaçıncı tercih dönemine yetişirim ortalama yada yetisebilir miyim

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