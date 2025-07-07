KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 18:16
33 yaştan sonra kpss

Merhabalar 2015 turizm işletmeciliği mezunuyum . Yıllardır özel sektörde farklı bir alanda çalışıyorum. Ama özel sektör maaşlar çalışma saatleri malesef çok yorucu. 33 de kpss ye girmek mantikli mi bu yaşta alım yapiyolar mi? Unuttum sistemi

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