KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 18:41
Uluslararası ilişkiler /Ankara mı Hacettepe mi

Bu yıl YKS ye girdim. Geçen senenin verilerine göre eşit ağırlık sıralamamı yaklaşık olarak 18k ile 21k arasında değerlendiriyoruz.

Uluslararası İlişkiler bölümüne dersleri ve alan itibariyle büyük ilgi duyuyorum. İngilizcem orta düzeyde. Sonuç olarak iki okul arasında kararsız kaldım.

Sizce Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mi Hacettepe Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler mi yazmalıyım?

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