Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 19:58
Bu sene il emri verilir mi?

Bu sene il emri verilir mi? Fikriniz nedir?


BuAşkFazlaSana
Şef
07 Temmuz 2025 21:42

Verilir.

Toplam 1 mesaj

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