Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 20:15
Eğitim tayini hk;
ön lisans mezunuyum ve tdsden atandım. daha öncesinde 4 yıllık örgün bir lisans programını kazanmıştım bu durum eğitim tayini için bir engel teşkil eder mi? bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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