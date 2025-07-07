Eğitim tayini hk;

ön lisans mezunuyum ve tdsden atandım. daha öncesinde 4 yıllık örgün bir lisans programını kazanmıştım bu durum eğitim tayini için bir engel teşkil eder mi? bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

ön lisans mezunuyum ve tdsden atandım. daha öncesinde 4 yıllık örgün bir lisans programını kazanmıştım bu durum eğitim tayini için bir engel teşkil eder mi? bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?