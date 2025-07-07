Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 20:57
mazeret ataması ile alakalı sorularım

arkadaşlar diyelim ki baivurdum ve yer değişikliğim gerçekleşti. bu durumda ilişik kesme ve yeni yerde göreve başlama işlemlerini ağustosun 10 unda sonra yapmam mümkün mü hani kılavzda 17 temmuzdan itibaren diyor ama son tarih var mı ne zaman onu anlamadım açıkçası.

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