Mazeret ataması ilişiğimi 10 Ağustos'ta kesebilir miyim?

Ağustos'un son gününe kadar bekleyebilirsiniz. İl dışı ise ilişik kestikten sonra 15 gün içinde yeni gorev yerinde başlamanız gerekiyor (15 iş günü değil). Ne derlerse desinler yolluğu almadan gitmeyin. İl içi olduğunda ilçeniz arasında 200 km bile olsa aynı gün başlamanız gerekiyor. O yüzden bir gün önceden haber verin güncel tarihli evrakla sabah erkenden işlemlere başlayın ki sorun olmasın.

Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi