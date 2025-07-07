Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 20:57
Mazeret ataması ilişiğimi 10 Ağustos'ta kesebilir miyim?

arkadaşlar diyelim ki baivurdum ve yer değişikliğim gerçekleşti. bu durumda ilişik kesme ve yeni yerde göreve başlama işlemlerini ağustosun 10 unda sonra yapmam mümkün mü hani kılavzda 17 temmuzdan itibaren diyor ama son tarih var mı ne zaman onu anlamadım açıkçası.


bahçesaray
Şef
07 Temmuz 2025 22:36
genelde son bi tarih yok ama seminer başlamadan yeni görev yerinde olunmalı

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
08 Temmuz 2025 11:23

Ağustos'un son gününe kadar bekleyebilirsiniz. İl dışı ise ilişik kestikten sonra 15 gün içinde yeni gorev yerinde başlamanız gerekiyor (15 iş günü değil). Ne derlerse desinler yolluğu almadan gitmeyin. İl içi olduğunda ilçeniz arasında 200 km bile olsa aynı gün başlamanız gerekiyor. O yüzden bir gün önceden haber verin güncel tarihli evrakla sabah erkenden işlemlere başlayın ki sorun olmasın.

Ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi


bahçesaray
Şef
08 Temmuz 2025 11:41
1) il içi ya da il dışı, tayini ikametgahına giden kişi ya aynı gün ya da takip eden iş günü sonuna kadar başlar, burası çok karıştırılıyor. 2) 1 gün ya da 15 gün ilişik kesme ile başlar, kararnamenin gelmesi ile değil 3) tebliğ edildikten sonra beklenilmez ,aynı gün ilişik kesme yapılır, personel nakil bildirimi doldurulur...

cio09
Aday Memur
08 Temmuz 2025 13:06
il dışı eş atamaları nezamn başlar eşim polis tayini çıktı ben ona tabi olacağım
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