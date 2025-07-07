Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 22:21
İstanbul'daki Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Taşınıyor mu? Bilgisi Olan Var mı?

Merhaba arkadaşlar,

İstanbul?da bazı denetimli serbestlik müdürlüklerinin taşınacağına dair duyumlar aldım ama resmi bir açıklama göremedim. Özellikle İstanbul Merkez veya Küçükçekmece gibi müdürlüklerle ilgili elinde net bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?

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