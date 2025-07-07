Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 22:30
Matematikten yüksek lisans..
Ne gibi faydası olur arkadaşlar? matematikten yüksek lisans yapmak.. Daha çok iş anlamında merak ediyorum.. lisans alanı iktisat.. teşekkürler..

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