Ne gibi faydası olur arkadaşlar? matematikten yüksek lisans yapmak.. Daha çok iş anlamında merak ediyorum.. lisans alanı iktisat.. teşekkürler..

Ne gibi faydası olur arkadaşlar? matematikten yüksek lisans yapmak.. Daha çok iş anlamında merak ediyorum.. lisans alanı iktisat.. teşekkürler..