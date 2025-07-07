merhabalar. 2016 Ford focus 1.6 ti- vct manuel araç için şanzıman yağı değişimi gereklimidir? gerekli ise hangi yağı tercih etmeliyim. ve Ankara'da değişim için tavsiye edebileceğiniz bir usta varmıdır.

merhabalar. 2016 Ford focus 1.6 ti- vct manuel araç için şanzıman yağı değişimi gereklimidir? gerekli ise hangi yağı tercih etmeliyim. ve Ankara'da değişim için tavsiye edebileceğiniz bir usta varmıdır.