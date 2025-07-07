Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


07 Temmuz 2025 22:57
Dhmi Elektronik 3293
Arkadaşlar selam 3 gün sonra alımlar başlıyor dhmi bekleyenler kaç puanla bekliyor

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