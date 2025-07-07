Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


07 Temmuz 2025 22:58
4/B görevlendirme

Çalışma Bakanlığı merkez teşkilatında 4/B sözleşmeli destek personeliyim. Eğitim durumundan görevlendirme veya kurum değişikliği yapmanın mümkünatı var mıdır?

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