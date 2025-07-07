Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


07 Temmuz 2025 23:00
Sağlıkta önü açık bölümler

Üniversite sınavı sonucunda ön lisanstan tercih yapacağım kardeşime. Yaşlı bakımı nasıl bir bölüm, ataması kolay mı, çalışma koşulları nasıl? Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim

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