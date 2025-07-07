Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Temmuz 2025 23:36
Okul Yöneticileri Mağdur: MEB Atama Yönetmeliği Revize Edilmeli
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yöneticilerinin atanmasına ilişkin yönetmeliği, sahadaki uygulamalarda çeşitli sorunlara yol açıyor. Özellikle rotasyon uygulaması, kadro eksiklikleri ve kriterlerdeki adaletsizlik, birçok okul yöneticisinin mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Eğitim yöneticileri, yönetmelikte acil değişiklikler yapılmasını istiyor. İşte öne çıkan sorunlar ve çözüm önerileri: Rotasyonda Okul Kalmıyor Yönetmeliğe göre okul yöneticileri sekiz yıl görev yaptıktan sonra rotasyona tabi tutuluyor. Ancak birçok ilçede sadece bir ya da iki lise bulunuyor. Bu durumda, bir okulda sekiz yıl görev yapan yönetici diğerine geçiyor; ancak ikinci okulda da süresi dolduğunda atanacak okul kalmıyor. Aynı şekilde meslekçi idarecilerde meslek liseleri az olduğundan rotasyondan sonra daha önce rotasyona uğradıkları okula tekrar atanamadıklarından atanabilecekleri okul türü olmadığından mağdur olmaktadırlar. Eğitim camiası, rotasyona uğrayan yöneticilerin daha önce görev yaptığı okula yeniden atanabilmesinin önünü açacak bir düzenleme yapılmasını istiyor. Müdür Başyardımcılığı Kadrosu Yeniden Tanımlanmalı Yeni düzenlemeyle birlikte müdür başyardımcılığı kadrosu kaldırıldı. Eğitimciler, bu pozisyonun okulların yönetimsel işleyişinde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak kadronun yeniden tanımlanmasını ya da yerine müdür yardımcılığı kadrosunun verilmesini talep ediyor. Yeniden Atanmada Kadro Sıkıntısı Mağdur Ediyor Rotasyon süresi dolan yöneticiler, bulundukları yılda yeterli kadro bulunmaması nedeniyle görevlerine devam edemiyor. Bu durum ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Yönetmelikte bu kişilere her yıl yeniden başvuru hakkı verilmesi gerektiği ifade ediliyor. İdareciler atanabileceği dersi olmayan okullara atanamamalıdırlar. Örneğin kaynakçılık branşındaki bir öğretmenin, alanı olmamasına verebileceği ders olmamasına rağmen mesleki gelişim dersinden dolayı turizm otelcilik vb. okuluna idareci olarak atanması okul başarını düşürmektedir. Ödül Şartı ve diğer kriterlerde son dört yıl şartı kaldırılmalıdır Yönetmeliğin ödül kriterlerinde yer alan "son dört yılda alınmış olma" şartı, sahada uygulanabilir bulunmuyor. Eğitim yöneticileri, dört yıl içinde ödül almanın çok zor olduğunu belirterek bu şartın kaldırılmasını ya da esnetilmesini istiyor. Kriterler Her Okul Türüne Uygun Değil Bazı atama kriterlerinin tüm okul türleri için geçerli olmaması, değerlendirmede adaletsizlik yaratıyor. Örneğin öğretmenevlerinde öğrenci bulunmadığı için eğitimle ilgili performans kriterlerini karşılamak mümkün olmuyor. Eğitimciler, kriterlerin okul türlerine göre yeniden düzenlenmesini öneriyor. Rotasyon dışı tutulan öğretmenevleri de rotasyon kapsamına alınmalıdır. Eğitim sendikaları ve yöneticiler, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak sahadaki bu mağduriyetlerin giderilmesi için yönetmelikte kapsamlı bir güncelleme yapılmasını talep etmelidirler. LÜTFEN SİZİN DE GÖRDÜĞÜNÜZ EKSİKLİKLER VARSA EKLEYİN

MüallimNaci
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 23:42
Rotasyonda Okul Kalmıyor Yönetmeliğe göre okul yöneticileri sekiz yıl görev yaptıktan sonra rotasyona tabi tutuluyor. Ancak birçok ilçede sadece bir ya da iki lise bulunuyor. Bu durumda, bir okulda sekiz yıl görev yapan yönetici diğerine geçiyor; ancak ikinci okulda da süresi dolduğunda atanacak okul kalmıyor. Aynı şekilde meslekçi idarecilerde meslek liseleri az olduğundan rotasyondan sonra daha önce rotasyona uğradıkları okula tekrar atanamadıklarından atanabilecekleri okul türü olmadığından mağdur olmaktadırlar. Eğitim camiası, rotasyona uğrayan yöneticilerin daha önce görev yaptığı okula yeniden atanabilmesinin önünü açacak bir düzenleme yapılmalı

MüallimNaci
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 23:44
Yeni düzenlemeyle birlikte müdür başyardımcılığı kadrosu kaldırıldı. Eğitimciler, bu pozisyonun okulların yönetimsel işleyişinde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak kadronun yeniden tanımlanmasını ya da yerine müdür yardımcılığı kadrosunun verilmeli

MüallimNaci
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 23:45
Yeniden Atanmada Kadro Sıkıntısı Mağdur Ediyor Rotasyon süresi dolan yöneticiler, bulundukları yılda yeterli kadro bulunmaması nedeniyle görevlerine devam edemiyor. Bu durum ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Yönetmelikte bu kişilere her yıl yeniden başvuru hakkı verilmeli

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
07 Temmuz 2025 23:46

rotasyon konusu artık çok daha büyük bir problem olacak. öğretmenliğe dönmek istese boş norm yok. kendisinden yüksek puanlı birinin tercihinden dolayı 4 yıllık idareciler boşta kalacaklar. tercih yaparken çok dikkat etmek gerekiyor.

ben de bu sene idareciliğe başlayacağım ve teredütlerimden biri (Allah ömür verirse) 4 sene sonra başkası benim okulumu seçerse ben ilçede norm fazlası olacağım ve başka ilçeye gitmek de istemiyorum.

öğretmenlik yaparken böyle bir problem yok. 20 sene 30 sene aynı okulda görev yap git diyen olmaz

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