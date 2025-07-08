Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 08:01
Ankara'da mal davası için hakkımızı söke söke alabilecek bir avukat arıyorum

Karı koca devlet memuruyuz. Ankara'da ticari taksi aldık. Memur olduğumuz için kocamın kız kardeşininin üzerine yaptık. 8 yıl önce elimizden aldı. Taksimizi geri istiyoruz. Vermiyor. Bize yardımcı olacak iyi bir avukat istiyoruz. Bu uğurda harcayacağımız para hiç önemli değil.


MDuffy
Aday Memur
08 Temmuz 2025 08:22

Öncelikle geçmiş olsun. Avukat illaki bulunur elbet, fakat memur olduğunuz halde bu şekilde işletme şeklinde dava dosyası vermek uygun olmayabilir size de yaptırım çıkabilir dikkat edin. Taksi plakası alınırken verilen para iban dan çıkmışsa sizin verdiğiniz kanıtlanır, elden verdiyseniz biraz zor. Her şekil de karşı tarafa bunu nasıl aldın diye kanıtlaması da istenebilir o parayı nerden bulduğunu kanıtlasın. Avukat değilim elbet avukatlar çok daha iyisini biliyordur. Konya da yardımcı olabilirim ama Ankara barosunda tanıdığım ve referans olabileceğim birisini tanımıyorum.

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