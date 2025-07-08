Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


08 Temmuz 2025 08:02
Hemşire Polis Eş Tayini

Merhaba polis eşleri hemsire arkadaslar es durumu tayini isterken neler yapıyoruz siralama nasil ilerliyor yardimci olan olursa sevinirim


laborant0923
Aday Memur
08 Temmuz 2025 09:26

Öncelikle eşinizin yeni tarihli mevcut görev yeri belgesi ya da yeni görev yeri belgesi, atama onay belgesi, nüfus kayıt örneği ve dilekçenizi özlük birimine veriyorsunuz. Tayininiz çıktıktan sonra yeni ilinizdeki sağlık müdürlüğü sizinle iletişime geçiyor.

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