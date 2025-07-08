Cte Mazaret tayini

merhabalar öncelikle mazaret tayinleri ne zaman yazabiliyoruz ? Cte sitesinde sadece aile birliği mazereti yazılabiliyor diye okudum. sağlık, can güvenliği gibi mazeretlerle yazılan tayin dilekçelerin geçersiz olacağı ibaresi vardı? bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse çok mutlu olurum

merhabalar öncelikle mazaret tayinleri ne zaman yazabiliyoruz ? Cte sitesinde sadece aile birliği mazereti yazılabiliyor diye okudum. sağlık, can güvenliği gibi mazeretlerle yazılan tayin dilekçelerin geçersiz olacağı ibaresi vardı? bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse çok mutlu olurum