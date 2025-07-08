Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 09:11
Cte Mazaret tayini
merhabalar öncelikle mazaret tayinleri ne zaman yazabiliyoruz ? Cte sitesinde sadece aile birliği mazereti yazılabiliyor diye okudum. sağlık, can güvenliği gibi mazeretlerle yazılan tayin dilekçelerin geçersiz olacağı ibaresi vardı? bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse çok mutlu olurum

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