Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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08 Temmuz 2025 09:19
Zorunlu hizmet süresi

Arkadaşlar meslekte 13. Senem askerlik,polis okulu, üniversite ve ücretsiz izin sürelerini borçlanarak 20 yıl olursa yaş gelince emekli olma hakkım oluyor mu?

Birde 20 yıl yeterli mi yoksa 20.yılında bitmesi mi gerekiyor?

Bilgisi olan paylaşım yaparsa çok sevinirim.


sancak bayrak
Daire Başkanı
08 Temmuz 2025 09:43

Pbs bak emekli olacağın tarih yazıyor,mesleğe geç girenler için 20 yıl şartı yok,yaş geldi mi olursun.


Alp340626
Aday Memur
08 Temmuz 2025 09:51
maalesef onu kaldirdilar eğer 99 öncesi sigortan yoksa her türlü yaşı bekliyorsun
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