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Editörler : supporters.


08 Temmuz 2025 10:07
Kiralık Ev Arıyorum

Arkadaşlar herkese selamlar... Isparta Yalvaç'tan 3+1 veya 4+1 doğalgazlı sakin muhitten çok ilçe dışı olmayan, çok da ilçe merkezi kalabalığında olmayan kiralık ev arıyorum

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