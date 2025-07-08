Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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08 Temmuz 2025 10:10
2025 batı-bati tayini

2025 genel atama ile mazaret olmadan batıdan batıya tayin çıkan var mi varsa nereden nereye çıktı süresini doldurmak mi gerekir

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