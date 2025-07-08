Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 10:31
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi vb Alanlarında Akademisyenler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmaktayım. Arş. Gör ve Öğr. Gör. değilim sadece doktorada öğrenci sıfatım var.

Bu alanda veya yakın alanlarda olan akademisyenler ile ortak çalışmalar yapabiliriz diye düşünerek bu başlığı açıyorum.

Editörlü kitap çıkarabiliriz, hazırlanmakta olan bir kitaba bölüm yazabiliriz, ortak makale yazabiliriz veya akademik alanda iş bulma konusunda birbirimize yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum..

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