Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 11:13
Sözleşmeli personel istifa sonrası dönüş

Merhaba ben sözleşmeli personel olarak 2 yıl çalıştım ocak ayında sözleşmeye imza atmafım va mart ayı gibi işe gitmeyerek istifa ettim geri dönüş şansım varmıdır sağlık senenlerinden dolayı istifa etmiştim


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Temmuz 2025 11:24

Sınavsız olarak geri dönüş ihtimaliniz yok. Sınavsız geri dönüşler kanuni olarak sadece kadrolu personel için mümkün olabilen bir ihtimal. Siz ancak aynı ya da farklı bir kurumun sınavla kadro açması ve bunu kazanmanız halinde dönebilirsiniz.

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