Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 11:47
İcra dosyası bulunan memur

4 tane icra dosyası olan kadrolu memur idari soruşturma açıldıktan sonra görevden atılıyor mu? Bilgisi olan var mı?


muratbe
Aday Memur
08 Temmuz 2025 12:06
yok atilmaz

E.Kayı Han
Editor
08 Temmuz 2025 12:11

Kınama en fazla bir üst ceza alan aylıktan kesme.

İşten atılma nerden çıktı?


biberovic
Aday Memur
08 Temmuz 2025 12:21
size yazamiyorum da özelden yazabilir misiniz
E.Kayı Han, 1 saat önce

Kınama en fazla bir üst ceza alan aylıktan kesme.

İşten atılma nerden çıktı?

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