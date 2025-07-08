Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 12:08
2025 Temmuz Kit Maaşı

Arkadaşlar temmuz zammından sonra KİT'e yeni atanan bir mühendis tahmini ne kadar maaş alır?

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