KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 12:20
Dış kaynak subay temininde yaş şartı

Merhabalar. Bilindiği üzere dış kaynak subay alımlarında lisans mezunlarına 27, lisansüstü mezunlarına 32 ye kadar başvuru hakkı tanınıyor. kılavuzda lisansüstü eğitim diye geçiyor. herhangi bir tezli veya tezsiz ayrımı yok. geçen senelerde girenlerden biri bana +5 yaş hakkını tezsize vermiyorlar demişti. 30 yaşındayım ve tezsiz yüksek lisansım var. duruma göre tezliye başlayacağım. Bu doğultuda bilgi sahibi olan var mıdır.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
08 Temmuz 2025 13:14

sen başvur kazan olmadı bırakırsın

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Dış kaynak subay temininde yaş şartı

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