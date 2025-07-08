Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Yasaklı
08 Temmuz 2025 12:34
Ticaret Bakanlığı Promosyon Görüşmeleri
büyük komedi 3 yıl için 80bin gibi rakamlar dönüyor. ilk ihale 70bin ile iptal edilmişti. sendika masadan kalkmalıdır kendilerin olsun yılda 27bin tl para .)

m.r_f
Şube Müdürü
08 Temmuz 2025 12:55

Biz 5K personelle 87bin aldık, Ticaret Bakanlığı tüm personel için yapıyorsa çok az. Toplam 22K personeli var, neredeyse 4,5 katı. En azından 130-150bin olmalı.

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