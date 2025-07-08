Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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08 Temmuz 2025 13:26
İhraç Sonrası Göreve İade ve Rütbeler Konusu

Merhaba arkadaşlar,

Komiser Yardımcısı olarak görev yaparken ihraç edilmiştim. Yapılan yargılama sonucunda görevime iade edildim ve fiilen yeniden göreve başladım.

Normal şartlarda, hizmet sürem ve sicil durumuma göre şu an Başkomiser rütbesinde olmam gerekiyordu. Bu doğrultuda personel birimine rütbe intibakımın yapılması için dilekçe verdim ancak büyük ihtimalle talebim reddedilecek.

Bu sebeple, yasal yollara başvurmayı düşünüyorum. Bu konuda daha önce benzer bir durumda açılmış ve emsal teşkil edebilecek mahkeme kararları olup olmadığını araştırıyorum. Özellikle ihraç sonrası iade edilen bir personelin doğrudan Başkomiser rütbesine intibakının yapılmasıyla ilgili mahkeme kararı olan varsa, paylaşırsa çok memnun olurum.

Ayrıca şunu da merak ediyorum: Mahkeme, aradaki Komiserlik rütbesini atlayarak doğrudan Başkomiserlik rütbesinin verilmesine hükmedebilir mi?

Yardımcı olabilecek herkese şimdiden çok teşekkür ederim.

Herkese kolaylıklar dilerim.

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