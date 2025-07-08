Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2025 13:59
Zabıt katipliğinden koruma ve güvenliğe geçiş

22.11.2022 tarihinden bu yana zabıt katibi olarak çalışmaktayım . 28.11.2022 tarihde kadro gelinde kadrolu personel olarak mesleğe devam ettim. bulunduğum ilde koruma güvenlik kadrosunda boşluk bulunmakta. silahlı güvenlik kartım bulunmakta. zabıt katipliğinden ünvan değişikliği yapılmadan dilekçe verilerek koruma ve güvenlik kadrosuna geçiş yapılabilir mi? kaç yol deneyebilirim bu konuda bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler


Zabıt06
Aday Memur
08 Temmuz 2025 15:36

Bu aralar ben dahil herkes bunu araştırıyor. Çok garip..

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